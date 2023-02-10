«Огурец» обогнут дорогой-дублером

Дублер построят для альтернативного объезда строящейся сейчас двухуровневой развязки на 5-м километре.

Реализовать проект планируется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Такие планы озвучил заместитель руководителя дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Александр Ширяев.

Как выяснилось, речь идет о грунтовке через садовые товарищества «Медик-3», «Весна» и «Овощевод».

«Подрядная организация уже приступила к работам. Будет дорога-дублер, в объезд «Огурца». Выезд будет в районе Монастырского шоссе, в районе путепровода в районе кладбища», — уточнил А.Ширяев.

Судя по всему, речь идет о территории у Французского военного кладбища времен Крымской кампании. Далее дублер пойдет вдоль существующей железной дороги.

Контракт на сумму 27,884 млн рублей заключен с Севавтодором, протяженность дороги – 1,25 км. Срок выполнения — 31 августа 2023 года.