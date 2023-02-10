Нетрезвый мужчина поджигал цветы у Вечного огня

Житель Симферополя приехал на заработки в Феодосию и осквернил там братскую могилу советских воинов.

Вечером 19 сентября 2022 года 29-летний нетрезвый симферополец взобрался на мемориал «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920 гг., 1941-1944 гг.» и поджег лежавшие там цветы. Таким образом мужчина имитировал процесс приготовления пищи на Вечном огне, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Прохожие делали замечания нарушителю, но он на них не реагировал. Тогда феодосийцы вызвали полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символа воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично». Свою вину мужчина признал и искупит. Суд приговорил его к 200 часам исправительных работ.