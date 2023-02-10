На развитие туризма в России выделили более 11 млрд рублей

Свыше 11,4 млрд рублей будет направлено в регионы на поддержку и развитие туристической индустрии, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

В частности, более 6 млрд рублей пойдет на реализацию программ по проектированию туристического кода центров городов в 24 регионах. Федеральные средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах: объединить главные достопримечательности, провести благоустройство, внедрить продуманную навигацию, оформленную в общем стиле.

Свыше 5,3 млрд рублей будет направлено на грантовую поддержку бизнеса, который работает в туристической сфере. Из них более 3 млрд рублей пойдёт на реализацию общественных инициатив, в том числе обустройство национальных маршрутов и зон отдыха.

Более 1,5 млрд рублей предназначено для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешественников. Средства направят на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку новых путеводителей и аудиогидов, а также на обеспечение безбарьерной среды.

Кроме того, на проекты по возведению кемпингов и автокемпингов предусмотрено 700 млн рублей.

«Государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными», — отметил премье-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ 9 февраля.