Депутаты поговорили о высокой цене проезда для сельской молодежи

Студенты и школьники, проживающие в сельской зоне Севастополя, за ежедневные поездки в город на учебу, в кружки либо секции платят баснословные суммы.

В Законодательном собрании 9 февраля состоялось совместное заседание комитетов по городскому хозяйству и по образованию, науке, культуре и спорту по вопросу возможного изменения стоимости проезда в общественном транспорте для школьников и студентов, проживающих в отдаленных районах.

Жители сельской местности в своих обращениях к депутатам постоянно жалуются на плохую транспортную инфраструктуру и высокие тарифы за проезд. На некоторых маршрутах стоимость проезда доходит до 130 рублей в одну сторону. В день на проезд одного человека трятят 300 рублей. Поездки для семьи из четырех человек обходятся около 30 тысяч рублей в месяц! В восьми из 10 севастопольских муниципалитетов работают маршруты с тарифом три рубля за километр, что значительно выше, чем в соседнем Крыму.

При этом городское управление по тарифам продолжает настаивать, что несмотря на повышение, нынешний тариф на перевозки все равно ниже себестоимости. Разницу перевозчикам доплачивают из городского бюджета.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова отметила на заседании, что с подобной проблемой сталкивается большинство сельских семей, в которых есть школьники. Школьные автобусы перевозят детей по маршруту «Дом – школа – дом», а поездки детей в медицинские учреждения или же центры дополнительного образования оплачиваются из семейного бюджета.

— Согласно информации департамента транспорта по состоянию на 2022 год в селах проживает 403 студента. По предварительным расчетам ведомства, чтобы обеспечить их льготным проездом из бюджета города необходимо выделить 17 миллионов рублей. На сегодняшний день стоимость проезда увеличилась, и существует необходимость в уточнении количества студентов, а, значит, и суммы субсидии. Пока этот вопрос остается нерешенным. Кроме того, в данном вопросе необходимо учитывать обеспечение льготным проездом не только студентов очной формы обучения, но и школьников, — убеждена Е.Глотова.

В ходе заседания депутатами рассматривалась возможность создания персонифицированной льготной карты для сельской молодежи по аналогии с картой для пенсионеров.

Кроме этого депутаты поручили департаменту транспорта проработать вопрос возможности применения тарифа за проезд на городском общественном транспорте на пригородных маршрутах Севастополя, а также определить дополнительную финансовую потребность бюджета города при применении городского тарифа за проезд на пригородных маршрутах.