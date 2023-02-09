За гибель рабочих на пожаре будет отвечать завхоз

Следственный комитет предъявил обвинение завхозу подрядной организации, которая отвечала за пожарную безопасность строительного городка в Сахарной головке. В пожаре 2 февраля 2023 года погибли восемь рабочих, а двое были госпитализированы.

Обвинение заведующей хозяйством хозучастка строительно-производственного управления строительной организации предъявлено по статье УК «Нарушение требований пожарной безопасности». Было установлено, что именно завхоз несла персональную ответственность за пожарную безопасность в помещениях вахтового поселка. Кроме того, она также отвечала за соблюдение трудовой дисциплины своих подчиненных, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Трагедия на улице Нефтяная произошла в строительном городке компании «ДСК» — субподрядчика ООО «ВАД». Огонь охватил площадь 200 кв.м. На момент возгорания в двухэтажном сборно-разборном здании, построенном из термопанелей, находилось более 100 человек. Все они приехали на стройку восьмого этапа трассы «Таврида» из разных регионов страны. У многих сгорели документы и вещи.

Сейчас следователи продолжают допрашивать свидетелей, родственников погибших, работников и руководителей строительной организации. Назначен ряд экспертиз: пожаротехническая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая.