Вынесен приговор за убийство из-за музыки

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 45-летнего жителя Балаклавского района, который убил человека из-за музыкальных разногласий. Трагедия произошла в сентябре прошлого года.

Вечером 23 сентября 2022 года пьяный мужчина возле магазина на пр.Генерала Острякова, 250, вступил в конфликт с ранее незнакомым местным жителем. Причиной ссоры стали разногласия в их музыкальных предпочтениях.

Решивдо конца отстоять свой взгляд на то, какую музыку нужно слушать, злоумышленник сходил в магазин и купил хозяйственный нож. Вернувшись, он нанес им удар в шею своего музыкального оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Следственный комитет сообщал, что убийство произошло в баре. Убийцу быстро вычислили и задержали, а нож нашли криминалисты во время осмотра прилегающей территории.

Уголовное дело было заслушано в Ленинском районном суде. Судья также удовлетворил гражданский иск вдовы о взыскании с осужденного материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 1 млн рублей.