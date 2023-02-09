Вор не заметил в украденной сумке 600 долларов

По версии полиции, 44-летний мужчина расклеивал рекламные объявления в подъезде многоквартирного дома на улице Маячной и заметил, что дверь в одну из квартир приоткрыта — хозяева готовились к переезду.

Убедившись в отсутствии свидетелей, расклейщик зашел в квартиру и похитил обнаруженную в коридоре мужскую сумку. В подвале дома он проверил добычу, но не найдя в сумке ничего ценного, выбросил. Как оказалось, в одном из ее отделений находилось 600 долларов США, которые вор не заметил.

Сумку с документами и деньгами обнаружил в подвале один из жильцов дома и вернул владельцу, который по факту кражи обратился в полицию.

С места преступления сотрудники полиции изъяли различные улики, в том числе записи с камер видеонаблюдения, которые изобличают расклейщика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.