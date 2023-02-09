Вопросом электроснабжения Фиолента приказано заняться системно

Губернатор М.Развожаев 9 февраля в ходе заседания правительства распорядился принципиально решить вопрос с электроснабжением Фиолента и разобраться с соблюдением там законодательства по всем направлениям.

– Как там ситуация? Удалось мощности добавить? – обратился к своему заму Евгению Горлову, имея в виду сложную ситуацию накануне.

– Осталось небольшое количество участков, где есть проблемные вопросы. Думаю, что мы в течение дня их закроем, — пообещал Е.Горлов.

По его словам, садоводческие товарищества, где электроэнергия сейчас отсутствует, остаются. Например, в СНТ «Милосердие» 102-я электросеть прокладывает новую кабельную линию, в связи с ситуацией.

– Там с председателями понимание есть, что от холода к холоду невозможно этим заниматься? Надо принимать решение о передаче сети, наведении порядка и об определении незаконных потребителей, – отреагировал М.Развожаев.

На это Е.Горлов ответил, что сейчас с Севтехнадзором проводится мониторинг ситуации с незаконными подключениями, и есть возможность выдавать предписания председателям СНТ на приведение своего имущества в надлежащее состояние.

– Развилка тут простая: они будут решать с членами кооператива, какая сумма нужна для модернизации сетей до границ участка, а дальше – вопрос 102-й сети или Севэнерго, с которыми мы должны отработать, чтобы они, по возможности, увеличили мощность. Но мы должны понимать, о какой мощности идет речь и насколько это допустимо в свете имеющихся нормативов, – отреагировал М.Развожаев. Он также попросил зама провести встречи с каждым председателем.

– Там уже местами требуется вмешательство правоохранительных органов. Но если есть нормальная воля и понимание по этому вопросу, – это один вопрос, если ее нет, значит, другой. Если объективно просто мощности не хватает, но готовы модернизировать на внешнем периметре, это одно. Но там, мы знаем, есть большие проблемы внутри, – продолжил разговор глава города.

После этого Е.Горлов сообщил, что накануне в ходе проведения работ по подкобчению привезенного на Фиолент генератора, были также выявлены дома с признаками многоквартирности.

– Это же комплексная работа, поэтому прошу совместной группой эту ситуацию проверить и уже переходить к практической программе действий. Не эмоциональной, ежегодной, которая возникает у нас в холода, – поручил он своему заму.

Е.Горлов также сообщил, что подключение привезенного генератора и резервных источников позволило закрыть ряд проблемных участков.