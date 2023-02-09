В Крыму две дороги перекрыты из-за снега

Из-за непогоды движение по дороге в Черноморском районе и под Судаком ограничено.

«По состоянию на 8.00 9 февраля движение автотранспорта ограничено на двух участках: с 10-го по 23-й км автодороги п.Черноморское – с.Знаменское Черноморского района и с 10-го по 18-й км автодороги г. Судак – п.Щебетовка», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике Крым.

Объезд к с.Громово организован через села Окуневка и Новоивановка Черноморского района. На затрудненных участках дороги работает снегоуборочная техника.

Восстановлено движение на участках Евпатория – Мирный в Сакском районе и с.Зоряное – с.Журавлевка в Черноморском районе. Также возобновилось движение по дорогам, ведущим на плато Ай-Петри из Ялты и Бахчисарая.

За прошедшие сутки спасатели отряда «Крым-СПАС» эвакуировали девять автомобилей, застрявших на заснеженных дорогах.

Всего для ликвидации последствий происшествий с 6 февраля на дорогах полуострова привлекались 198 человек и 141 единица техники.