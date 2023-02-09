Утро в кафе началось с драки

Конфликт с использованием нецензурной лексики произошел в четыре утра в очереди возле кассы. Главный участник потасовки — 48-летний местный житель применил газовый баллончик. Слезоточивое вещество попало в глаза не только оппоненту, но кассирши. Потерпевший смог выхватить баллончик и использовать его против обидчика, а кассирша нажала на «тревожную кнопку».

На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Зачинщика ссоры они передали сотрудникам полиции. Причину конфликта он объяснить не смог.

Оказалось, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.