Учить истории и патриотизму будут с детского сада

На базе образовательных организаций Севастополя утвердили 21 инновационную площадку, где в качестве эксперимента будут развивать дополнительные образовательные программы.

Соответствующее постановление 9 февраля приняли на заседании правительства города по инициативе и.о.директора департамента образования Максима Кривоноса. Речь идет об историческом, краеведческом, патриотическом, кадетском образовании, а также трудовом, инженерно-конструкторском и спортивном воспитании.

По словам руководителя депобраза, в севастопольских детских садах создается сеть региональных инновационных площадок для модернизации образования и реализации государственных приоритетов в сфере госполитики.

— Эксперты из Севастопольского госуниверситета, филиала МГУ имени М.В.Ломоносова и методисты Института развития образования оценили поданные заявки, и рекомендовали 21 образовательную организацию к признанию региональными инновационными площадками, — пояснил М.Кривонос.

Кроме того, в школах предлагается дополнительно добавить ай-ти и экологическое направление воспитание.

— Это часть образовательной программы, ее региональный компонент. Допустим, уроки севастополеведения мы теперь будет пробовать в части исторического образования с детского сада, — уточнил М.Кривонос.

Если за три года реализации опыт окажется успешным, его распространят на все детские сады Севастополя.