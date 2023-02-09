Сделали перерасчет за капремонт и ужаснулись

Фонд содействия капремонту Севастополя дал разъяснения по поводу непонятных и весьма значительных сумм перерасчета за капремонт в платежках жителей города.

Оказывается, перерасчет был произведен на основании данных массовой инвентаризации площадей домов в сопоставлении с данными ЕГРН — государственного свода систематизированных сведений об имуществе и правах на имущество.

«Если в вашей квитанции включены площади лоджий, балконов, веранд, то срочно обратитесь в МФЦ для исправления технической ошибки, а потом сообщите по телефону 24-02-92 о внесенных изменениях или на горячую линию: (800) 777-46-03», — советуют севастопольцам в фонде.