С приходом холодов на Фиоленте опять вырубает свет

Многолетняя проблема нехватки мощностей в электросетях и этой зимой не обошла стороной многочисленные садовые товарищества Фиолента, в которых проживает до 20 тысяч человек.

«Вижу все ваши сообщения об отсутствии электричества на Фиоленте. По моему поручению вице-губернатор Евгений Сергеевич Горлов сегодня выехал на Фиолент, чтобы на месте разобраться с председателями и объяснить членам садоводческих товариществ какие меры принимаются в сложившейся ситуации, когда часть СТ остались без света из-за превышения допустимой нагрузки на сети», — написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев после того, как почти на сутки жители СНТ «Поиск» остались без света. Трансформатор в этом товариществе вышел из строя из-за перегрузки.

Аварийное решение нашлось — подключили дизель-генератор на 1 МВт. Это должно помочь снять часть дефицита мощности.

По мнению губернатора, в дефиците виноваты жители Фиолента, которые из-за морозов стали включать обогреватели, и мини-отели, магазины и прочие объекты, которые потребляют много электроэнергии.

«Посмотрите на фотографии, это не «садовые домики», а полноценные коттеджи, гостиницы. Конечно, существующие сети дачных обществ не рассчитаны на такое количество таких объектов», — возмутился М.Развожаев в соцсетях.

По его словам, за электроснабжение Фиолента отвечает ООО «Севастопольэнерго» и ФГУП 102 ПЭС, но главное — сами члены СНТ и СТ. Председатели должны следить за нагрузкой, модернизировать сети, если эта нагрузка растет.

«А здесь получается, что годами подключаются всё новые и новые объекты, а мощностью сетей никто не занимается. Город не имеет права вкладывать средства в существующие сети дачных обществ, которые принадлежат членам садоводческих товариществ. Подчеркиваю: мы неоднократно предлагали передать на баланс часть сетей городу, чтобы мы могли решать эту проблему. Но этого не происходит, — объяснил суть проблемы губернатор. — Несмотря на это, каждый раз, когда возникает такая ситуация мы подключаемся и помогаем людям».

В ответ на обвинения, председатели СНТ Фиолента и других районов выразили горячее желание встретиться с представителями городских властей, в первую очередь с вице-губернатором Е.Горловым.

Инициативу «дачников» губернатор поддержал и дал поручение своему заму «встретиться со всеми заинтересованными для выработки дальнейших решений».