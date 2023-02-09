Распределили, кто за что отвечает

Опубликован указ о сферах ответственности губернатора Севастополя, его первого зама и семи вице-губернаторов.

В документе указано, что глава города оставляет за собой контроль и координацию деятельности департаментов внутренней политики, общественной безопасности и управления информационной политики.

Первый зам

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Алексей Парикин.

К сфере его ответственности относится контроль деятельности управления делами губернатора и правительства; департаментов финансов, сельского хозяйства и потребительского рынка; управления по тарифам, ветеринарии, управления по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя.

Первый заместитель координирует и дает поручения по вопросам: реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя»; мероприятий по догазификации; соглашения между правительством Севастополя и Москвы; исполнения, финансирования, отчетности бюджета; регулирования цен и тарифов, выполнения государственных и федеральных целевых программ.

Он также осуществляет организацию взаимодействия губернатора с Администрацией президента РФ, Правительства РФ, федеральными госорганами, госорганизациями Севастополя, органами местного самоуправления.

Он несет персональную ответственность. Исполняет обязанности губернатора в случае его отсутствия.

Обязанности заместителей губернатора

Светлана Пирогова координирует работу и дает поручения по вопросам планирования деятельности правительства Севастополя, анализа и обобщения информации, связанной с оптимизацией деятельности исполнительных органов; работы по приему обращений граждан, адресованных губернатору и его заместителям в установленные законом сроки; правовой экспертизы проектов законов, указов и распоряжений губернатора, постановлений и распоряжений правительства, договоров (соглашений), заключенных от имени Севастополя или правительства.

Осуществляет финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства, достоверную отчетность по реализации госпрограмм и госзаданий, за расходом материальных и финансовых средств.

Осуществляет координацию и контроль деятельности аппарата губернатора и правительства Севастополя, главного контрольного управления, управления обеспечения деятельности мировых судей.

Иорь Михеев координирует работу департаментов образования и науки, культуры и управления по делам молодежи и спорта.

Отвечает за проведение государственной политики в области образования и науки; организацию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; проведение культурно-массовых мероприятий , гастрольно-концертой деятельности, здорового образа жизни.

Александр Кулагин отвечает за работу департаментов здравоохранения, труда и социальной защиты населения, государственной инспекции труда.

Обеспечивает контроль по предоставлению мер государственной социальной поддержки населению, работает над созданием условий улучшения демографической ситуации, развития системы здравоохранения, соблюдением трудового законодательства.

Мария Литовко контролирует работу департаментов экономического и цифрового развития, управлений проектной деятельности и туризма. Дает поручения по вопросам разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города, сопровождению выполнения национальных и региональных, приоритетных проектов в Севастополе, повышению инвестиционной привлекательности региона, реализацию международных и межрегиональных договоров и соглашений.

Павел Иено контролирует работу департаментов капитального строительства; транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; управлений строительного надзора и экспертизы, промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений. Дает поручения по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере капитального строительства и жилищной сфере; развития дорожного хозяйства; контроля за выполнением национальных и региональных программ в установленной сфере деятельности.

Максим Жукалов отвечает за работу департаментов архитектуры и градостроительства; по имущественным и земельным отношениям; управлений охраны объектов культурного наследия, государственной регистрации права и кадастра. Дает поручения по вопросам реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства, административно-территориального устройства; утверждения градостроительной документации, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Евгений Горлов осуществляет координацию и контроль деятельности департаментов городского хозяйства, природных ресурсов и экологии, управления государственного жилищного контроля. Дает поручения по реализации единой госполитики по развитию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса; содержания территорий, а также проектирования и размещения объектов благоустройства, охраны окружающей среды, сохранению объектов животного и растительного мира и сред их обитания.

Взаимозаменяемость

В период временного отсутствия вопросы, закрепленные за и.о. первого заместителя губернатора А.Парикиным, рассматривает замгубернатора С.Пирогова; И.Михеева — А.Кулагин; А.Кулагина — И.Михеев; С.Пироговой — А.Парикин; П.Иено — Е.Горлов; Горловым — П.Иено; М.Литовко — М.Жукалов; М.Жукалова -М.Литовко.