Гуманитарная миссия Андрея Соболева на Донбассе продолжается

Общественный деятель из Севастополя Андрей Соболев во время очередной поездки в ЛНР посетил раненых военнослужащих, которые проходят лечение в Луганской многопрофильной больнице №2.

Всем пациентам он вручил продуктовые наборы и свою новую книгу «Прямая речь» с автографом.

— Такие встречи не менее важны и полезны для них, чем лечебные процедуры. Ободрить и поддержать ребят получивших ранения и оказавшихся в непростой ситуации в результате боевых действий, героически отстаивающих землю Донбасса — первоочередная задача для нас, находящихся в тылу, — уверен А.Соболев.

Вместе с ним больницу посетили зампредседателя Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР Александр Погорелый и помощник депутата Народного совета ЛНР Оксана Иванова. Участники визита выразили глубокую благодарность медперсоналу за каждодневный труд по спасению раненых бойцов.

Накануне А.Соболев презентовал свою новую книгу в Краснодоне на патриотическом мероприятии, посвященном 80-летию освобождения Донбасса. Несколько экземпляров издания поэт подарил музейному комплексу «Молодая гвардия», Луганской универсальной научной библиотеке. Также по одному экземпляру издания он передал в учебные заведения ЛНР.

— Свое обещание — отправить тираж в сражающийся Донбасс — выполняю, — говорит А.Соболев.