Временно закрытые аэропорты продолжат получать субсидию

Субсидирование 11 закрытых аэропортов на юге России в этом году планируется продолжить. Об этом в ходе Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова.

«Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. В прошлом году на это было потрачено порядка 6,7 млрд руб. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования», — цитирует Н.Андрианову ТАСС.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.