В Крыму сильный ветер и снег не прекращаются

Специалисты МЧС Республики Крым совместно с Крымским подразделением МЧС России, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами продолжают вести борьбу с последствиями неблагоприятных погодных условий на полуострове.

Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. За прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются.

По состоянию на 8.00 среды, 8 февраля максимальные осадки зарегистрированы на территории Белогорского района — 11 мм, Нижнегорского района — 7 мм, Кировского района — 4 мм, на остальной территории республики — до 1 мм. Порывы ветра в Керчи достигали 24 м/с, Феодосии — 18 м/с. В связи с усилением ветра паромное сообщение остановлено.

В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильны; метель, гололедица, в горах сильная изморозь, усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.

Ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.