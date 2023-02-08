В Крыму нет угрозы землетрясения, подобного произошедшему в Турции

Сейсмологи не прогнозируют в Крыму землетрясений, аналогичных по масштабам произошедшему в Турции и Сирии. Это связано с тем, что полуостров находится на периферии опасного сейсмического пояса.

«Крым является сейсмоопасным регионом, безусловно. Однако Турция находится в самом центре опасного планетарного сейсмического средиземноморского пояса, а Крым — на окраине, на периферии. У нас землетрясения случаются, но такие даже в самом страшном прогнозе не предвидятся. В настоящее время никаких сейсмических событий не происходит и нет непосредственной связи турецких событий с Крымом. <...> Даже Ялтинское землетрясение было в 1927 году 6,9. Таких катастрофических землетрясений на магнитуду 7,8 у нас, конечно, не предвидится. Они слабее, реже, но они вероятны и могут быть», — сообщил ТАСС директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

Собеседник агентства уточнил, что толчков от турецкого землетрясения Крым не ощущает. Также сейсмологи не наблюдают того, чтобы эти события спровоцировали бы землетрясение вблизи Крыма. Однако при этом он упомянул, что в Турции в 1939 и 1999 годах уже были землетрясения, последнее из них ощущалось в Крыму на уровне 3-4 баллов.

Ю.Вольфман отметил, что зона нынешнего землетрясения тянется от востока Кипра в Грузию и некоторые толчки достигают Армении. Эксперт не исключает дальнейшего развития событий и ощущения их последствий на Кавказе.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовало около 300 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Согласно последним данным, в Турции погибли более пяти тысяч человек, пострадали более 26 тысяч.

По сведениям Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, жертвами землетрясения в Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысяч получили ранения.