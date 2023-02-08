Турции предложили помощь 45 стран

Разрушительное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Преодолевать его последствия помогают всей планетой. Россия предложила помощь в числе первых.

Землетрясение с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4.17 по мск в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия толчков коснулись 10 провинций. Позднее, около 13.30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение.

Ночное землетрясение ощущалось и на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Тартус и других. Второе землетрясение ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.

Специалисты указывают, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории Турции за последние 100 лет. В прошлый раз подобное бедствие было в 1939 году в Эрзинджане. Тогда магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тысяч.

На утро 8 февраля число погибших в Турции увеличилось до 6234, свыше 37 тысяч человек пострадали, обрушились 5,7 тысяч зданий. В соседней Сирии в результате землетрясения погибли 2470 человек.

Россия пришла на помощь

Помощь Турции предложили 45 стран. В числе первых была Россия.

Четыре самолета МЧС России доставили в зону чрезвычайной ситуации семь расчётов со служебными собаками, больше сотни специалистов и оборудование, позволяющие находить людей под завалами. В МЧС пояснили, что российские спасатели могут работать в автономном режиме в самом центре катастрофы.

Кроме того, на месте развернут мобильный госпиталь, открыто отделение реанимации.

Российские спасатели работают в одной из наиболее пострадавших провинций Кахраманмараш. Они разделились на несколько групп, чтобы вести работу по сменам круглые сутки.

В Сирии военнослужащие российской группировки войск помогают устранять последствия землетрясения. В Латакии разбирают завалы сводные отряды. К работе привлечены больше трёхсот человек и шестьдесят единиц техники. Сформированы медицинские бригады. Во многих пострадавших населённых пунктах организована выдача гуманитарной помощи — продуктов питания, тёплой одежды, других товаров первой необходимости.