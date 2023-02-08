Подарили больнице сказочные панно

Севастопольская художественная школа подарила городской детской больнице №5 несколько панно по мотивам французских сказок. Работы украсят кабинет администрации Центра охраны здоровья матери и ребенка.

Так как панно не защищены стеклом, их по санитарным нормам нельзя повесить в палаты или коридоры отделений. Поэтому работы разместили на стенах административного корпуса больницы, рассказала методист Севастопольской детской художественной школы Анна Сорокина.

«Эти работы были сделаны учениками под руководством педагога по рисунку, живописи и композиции Зинаиды Гурьевой перед Новым годом несколько лет назад. И хранились в нашем фонде», — пояснили А.Сорокина.

С хранением работ, особенно объемных, в школе есть сложности: подходящего помещения в здании нет. Но эти работы, сделанные на картоне в технике аппликации, выглядят безупречно.

Севастопольская художественная школа периодически дарит работы своих учеников всевозможным организациям. Творчество воспитанников школы украшает даже одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.