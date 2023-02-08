Найден фотопортрет Фердинанда Киста

Причастность семьи Кист к истории Севастополя интересует многих исследователей — историков, архивистов, журналистов. Иногда на загадки время дает ответы.

В прошлом году «Севастопольская газета» рассказывала историю создания гостиницы «Кист» в материале «Самый красивый самострой Севастополя». Повествование теперь можно продолжить.

Историк-архивист, кандидат исторических наук, ученый секретарь Центральной городской библиотеки имени Л.Толстого Анжелика Фесенко уже не один год и всерьез является биографом семьи Кист. Она собирает ее историю буквально по крупицам. Совсем недавно она наконец-то получила фотокопию портрета владельца гостиницы «Кист» Фердинанда Осиповича Киста. Прежде севастопольцы и понятия не имели, как выглядел этот значимый для города человек.

Еще работая в Севастопольском архиве, А.Фесенко изучала документы о его семье, которые впоследствии легли в основу телевизионной программы «Народного канала» «Архивная справка».

Севастополь – Галлиполи – Чехословакия и... столовые приборы

Так получилось, что эту программу увидел потомок Киста по мужской линии — Александр Кист из Ташкента.

— Он позвонил к нам в Севастопольский архив и представился, тем самым открыл новую страницу моих исследований, — рассказывает А.Фесенко.

Оказалось, что звонивший — правнук того самого Фердинанда Киста.

— Александр прислал мне много интересных материалов, в том числе воспоминания своего отца Алексея, который эмигрировал из Севастополя вместе с войсками Врангеля 14 ноября 1920 года, — продолжает А.Фесенко.

Алексею Кисту в 1920 году было 19 лет, он был белым офицером, служил в Дроздовской дивизии. Вместе с семьей был вынужден эмигрировать в Турцию, в Галлиполи, где семья прожила какое-то время, после чего переехала в Чехословакию, где для русских эмигрантов образовали целый поселок. В поселке построили школу, общежитие, церковь.

Соотечественники потянулись туда, узнавая друг друга по именным столовым приборам.

А.Фесенко объясняет это очень просто: вилки и ложки были тем немногим, что они смогли увезти с собой, оставляя родные дома. Как они говорили: увозили память...

Александр Кист родился в эмиграции. В беседе рассказал о своей маме, которая была дружна с Мариной Цветаевой, а еще о том, что отец так никогда и не получил паспорт гражданина Чехословакии, в надежде когда-нибудь вернуться на Родину.

Это событие произошло в 1954 году. Отцу разрешили въезд в СССР, как и многим тысячам эмигрантов. Однако на границе им объяснили, что их отправляют не в Севастополь, а в Ташкент. Так они оказались в Узбекистане, где Александр Кист вырос, стал физиком-ядерщиком и даже академиком.

Ветви и веточки

Еще один потомок — Валерий Кист живет в Санкт-Петербурге. Он представляет собой другую ветвь родословной семьи Кист. Это по его инициативе и на его средства сейчас восстанавливается фамильный склеп Кистов на Старом кладбище в Загородной балке в Севастополе.

Вообще у Фердинанда и Марии Кист было 11 детей, но только пятеро выжили.

А.Фесенко с интересом пытается установить ветви и веточки родословного древа этой семьи. Она рассказывает, что уже знает наверняка, что сын Киста, Фердинанд Фердинандович, умер в 28 лет от туберкулеза. Были и близнецы Ната и Вера. Так вот Ната умерла незамужней.

Валерий — веточка от Симоновых. Его прапрабабушка Евгения (дочь Фердинанда и Марии Кист) вышла замуж за Николая Симонова — крупного табачного коммерсанта, у них было пять детей, жили они в Сухуми.

Еще одна страница поисков связана с авторской программой СТВ «Площадь Нахимова», которую журналист Мокей Русинов сделал в 2018 году, посвятив ее семье Кист.

Фотография с портрета

Так вот, эту программу увидел еще один потомок, который живет в Симферополе, и отправил бабушке в Санкт-Петербург. Ею оказалась правнучка Фердинанда и Марии по линии дочери Варвары — Наталья Станиславовна Морозова-Колесник.

— Ей сейчас 78 лет, но она не только всё помнит, но и хранит все семейные документы. Она передала для меня свой телефон, мы созвонились, и я записала с ее слов то, что она успела мне надиктовать, — показывает исписанные вручную блокнотные листки А.Фесенко.

Историк говорит, что для нее было важно услышать подтверждение, что Фердинанд, а не его отец Осип, был первым владельцем гостиницы в Севастополе. А еще в семье считается, что участок земли под гостиницу был не куплен, а высочайше дарован императором за заслуги предков.

— А началось всё еще при Петре I... В 18 веке привезли плотника-корабела по фамилии Кист из Голландии, и с него ведется этот род. Тот самый Геррит Кист жил в Санкт-Петербурге, строил там суда, — рассказывает А.Фесенко.

Фердинанда похоронили в склепе на старом кладбище. Там же перечислены все его дети, которые захоронены, и жена Мария Осиповна, у них одинаковые отчества, что является совпадением.

Но самое главное, что благодаря Наталье Станиславовне Морозовой-Колесник в Севастополе впервые появилась фотография Фердинанда Киста. Она просто сделала снимок с портрета на стене в своей квартире.

В документах А.Фесенко также появились портреты детей, внуков и правнуков, а заодно и семейная легенда, связанная с именем императора Александра III.

«Продать не смею»

Оказывается, царь очень любил останавливаться в гостинице «Кист». Однажды утром Александр III прогуливался и встретил Фердинанда Осиповича, которому сказал, что ему очень нравится гостиница: там и уютно, вкусно, и место красивое.

— Не продадите ли вы мне эту гостиницу? — спросил император.

— Продать не смею, подарить могу, — ответил Ф.Кист.

Наталья Станиславовна также рассказала о ныне живущих потомках, которые разбросаны по всему миру — во Франции, Великобритании, Австралии, США.

С фамилией Кист переплелись многие известные в России фамилии, которые также интересны для понимания ее истории: Конради, Симоновы, Шлее, Аршауловы.

А.Фесенко утверждает, что для нее важна любая информация о семье Кист.

Кстати, реставрационные работы фамильного склепа практически завершены. И это теперь не просто склеп, а мемориал, который необходимо охранять как историческое наследие города.

— Исследования продолжаются. Убеждена, что мы узнаем еще много интересного, — убеждена А.Фесенко.