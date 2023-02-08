Молодой человек ограбил немолодую даму

Установлено, что вечером 19-летний молодой человек, ранее судимый за кражу и мошенничество, заметил в частном секторе ул.Пожарова одиноко идущую прохожую и, убедившись в отсутствии свидетелей, решил ее ограбить. Он быстро приблизился к женщине, выхватил из ее рук сумку и убежал. Добычей грабителя стали документы, несколько сотен рублей, беспроводные наушники и мобильный телефон.

От сумочки и документов злоумышленник сразу же избавился, а похищенным смартфоном некоторое время пользовался, после чего сбыл.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Его причастность к противоправной деятельности подтверждается признательными показаниями, записью с камеры видеонаблюдения и другими вещественными доказательствами.

Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.