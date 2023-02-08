Избиение табуретом закончилось примирением
Жительница Керчи возле своего подъезда избила деревянным табуретом знакомого, которому пришлось взять больничный. Уголовное дело было возбуждено, но позже потерпевший отозвал заявление.
Тем не менее, дело дошло до суда. Во время заседания было установлено, что инцидент произошел вечером, 1 октября 2022 года. Между 42-летней керчанкой и ее 34-летним знакомым произошла ссора. Откуда в этот момент у женщины оказался в руках табурет, история умалчивает, но именно этот предмет мебели стал орудием.
Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, обвиняемая умышленно нанесла мужчине два удара в область спины. Позже врачи диагностировали у потерпевшего перелом ости левой лопатки со смещением, что считается причинением вреда здоровью средней тяжести. Мужчине пришлось взять больничный на срок более трех недель.
«В судебном заседании от потерпевшего поступило заявление, в котором он просил прекратить в отношении подсудимой уголовное преследование, так как они примирились с подсудимой, и она загладила причиненный вред, претензий материального и морального характера потерпевший к ней не имеет», — сообщили в пресс-службе.
В результате суд вынес решение освободить керчанку от уголовной ответственности.