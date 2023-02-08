Избиение табуретом закончилось примирением

Тем не менее, дело дошло до суда. Во время заседания было установлено, что инцидент произошел вечером, 1 октября 2022 года. Между 42-летней керчанкой и ее 34-летним знакомым произошла ссора. Откуда в этот момент у женщины оказался в руках табурет, история умалчивает, но именно этот предмет мебели стал орудием.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, обвиняемая умышленно нанесла мужчине два удара в область спины. Позже врачи диагностировали у потерпевшего перелом ости левой лопатки со смещением, что считается причинением вреда здоровью средней тяжести. Мужчине пришлось взять больничный на срок более трех недель.

«В судебном заседании от потерпевшего поступило заявление, в котором он просил прекратить в отношении подсудимой уголовное преследование, так как они примирились с подсудимой, и она загладила причиненный вред, претензий материального и морального характера потерпевший к ней не имеет», — сообщили в пресс-службе.

В результате суд вынес решение освободить керчанку от уголовной ответственности.