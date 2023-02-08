Для участников СВО туалеты будут бесплатными

Новость от департамента городского хозяйства о взимании с 6 февраля платы за пользование ранее бесплатными общественными туалетами жители Севастополя восприняли негативно.

И.о.заместителя губернатора Евгению Горлову пришлось записать видеообращение, в котором он попытался экономически и даже идеологически обосновать нововведение.

Полученную плату в 20 рублей за предоставление туалетных услуг ГУП «Парки и скверы», в ведении которого они находятся, собирается направить на реконструкцию туалетов, содержание обслуживающего персонала, закупку средств гигиены, ремонт и содержание сантехники, установку наружных камер для наблюдения за вандалами.

— Это вынужденная мера, которая позволит нам надлежащим образом содержать туалеты по нормативам. Это также позволит приобретать средства гигиены, содержать уборщиц и консьержей, которые будут обслуживать и смотреть за текущим состоянием сантехнического оборудования и самого объекта в целом. Это позволит нам установить камеры наружного наблюдения, которые будут наблюдать за теми личностями, которые повреждают это имущество и оборудование, — объяснил Е.Горлов решение департамента, которым до недавнего времени сам долгое время и руководил.

Он напомнил, что в прошлом году хулиганы повредили несколько туалетов, расположенных в городских парках и скверах. В парке им.60-летия СССР туалет даже спалили, но наказание за это никто не понес.

— До сих пор мы не нашли этих негодяев! В тот же самое время работа ведется, заявления приняты и, соответственно, все будут найдены, — заверил чиновник, еще раз акцентировав внимание, что мера, к которой прибегли власти города, вынужденная.

Но не все так плохо. По словам Е.Горлова, есть категории горожан, которые могут за туалет не платить.

— Бесплатно туалетом могут пользоваться ветераны ВОВ, инвалиды всех категорий, участники СВО, многодетные матери и дети дошкольного возраста, — пообещал чиновник и поблагодарил севастопольцев за понимание.

Не понятно, почему льготы на общественный туалет не распространяются на Героев России, Почетных жителей Севастополя, или, к примеру, пенсионеров, для которых даже проезд в общественном транспорте города бесплатен?