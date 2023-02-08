Андрей Соболев презентовал новую книгу в ЛНР

«Я издал новую книгу и привез в ЛНР, поскольку обещал, что первая презентация будет именно здесь. Сегодня прошла презентация в Краснодоне для молодежи, это было первое чтение. Весь тираж уйдет в библиотеки, на передовую, на новые территории. Процентов 90 моего творчества – это стихи «в камуфляже» — о том, что происходит на Донбассе, на фронте, в стране и мире. Это делать надо, поскольку слово бывает сильнее пули — оно убеждает и воспитывает», — рассказал общественный деятель, поэт-бард А.Соболев.

После торжественной части мероприятия он исполнил под гитару несколько своих песен, посвященных СВО.

Несколько экземпляров издания поэт подарил музейному комплексу «Молодая гвардия» в Краснодоне. Также по одному экземпляру издания со своим автографом он передал в учебные заведения ЛНР.

Сборник «Прямая речь» будет также доставлен в библиотеки Донбасса и на передовую.