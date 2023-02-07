Задушил мать собачьим поводком

Севастопольский суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Балаклавы за убийство собственной матери. Во время ссоры женщина начала упрекать 34-летнего сына, что он нигде не работает.

«Следствием и судом установлено, что вечером 1 декабря 2021 года между мужчиной и его 55-летней матерью разгорелся конфликт: женщина упрекала сына в отсутствии работы и нежелании устраиваться куда-либо. Мужчина, разгоряченный алкоголем, выхватил из рук матери кожаный поводок для выгула собак, накинул ей на шею и начал душить. Вскоре пострадавшая перестала подавать признаки жизни», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

В прокуратуре города уточнили, что семейная трагедия произошла в квартире на улице Междурядной в Балаклавском районе. В тот вечер мать и сын выпивали вместе. Подозреваемый в убийстве был оперативно задержан и заключен под стражу. Свою вину он признал полностью, раскаявшись в содеянном.

В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.