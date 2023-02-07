Утвержден порядок ведения реестра земель сельхозназначения

Правительство России сформировало и утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Реестр будет содержать полный объем достоверных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях.

«По сути, этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия», — отметили в пресс-службе правительства.

Предоставлять сведения для внесения в реестр будут организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация «Роскосмос». Реестр будет регулярно пополняться и информацией в ходе мониторинга земель сельхозназначения.

Отмечается, что собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы через портал госуслуг смогут получать сведения о своих участках из реестра бесплатно.

В правительстве рассчитывают, что функционирование реестра будет способствовать реализации госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года. Она предусматривает вовлечение в оборот неиспользуемых земель площадью 13,2 млн га и сохранение в обороте не менее 3,6 га мелиорированных земель.