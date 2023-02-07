Установят 35 новых остановочных павильонов

В рамках госзадания по содержанию автомобильных дорог в 2023 году планируется закупить и установить 35 новых автопавильонов на сумму 11,7 млн рублей, доложил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, новые остановки более практичны, чем стеклянные, их легче убирать, и эстетический вид их соответствует.

— Сейчас проводим закупочные процедуры, в апреле планируем приступить к установке. – сказал П.Иено.

Он также добавил, что для обеспечения санитарного состояния на 2023 год предусмотрены средства на закупку и установку недостающих на других остановках урн для сбора мусора. Уборкой остановочных павильонов на ежедневной основе занимаются отдельные бригады из 3 человек на ежедневной основе, одновременно работают 16 человек.

Еще одна информация касалась началу работ по комплексному обустройству остановок.

— В прошлом году были законтрактованы проектно-изыскательские работы по 13 таким объектам. Проект по Рыбацкому причалу уже вышел из экспертизы, еще по 12 объектам проектно-изыскательские работы находятся в завершающей стадии, во втором квартале планируем начать выполнение строительно-монтажных работ и завершить их до конца года, — подчеркнул П.Иено.

Речь идет о проектировании заездного кармана, обустройству посадочной площадки, освещения и разметки.

П.Иено напомнил, что всего в 2022 году установлены и заменены 96 павильонов на остановках общественного транспорта, из них 60 — установлены в соответствии с утвержденным планом и 36 — дополнительно на Фиолентовском и Монастырском шоссе.

— В течение месяца мы там разместим названия павильонов, расписание, а также установим урны для мусора, — пообещал П.Иено.

Отметим, что жители Фиолента жалуются в социальных сетях, что павильоны на остановках установили, а урны — забыли, поэтому территория вокруг завалена мусором.