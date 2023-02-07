Украл продукты и платежный терминал

Как вор забирается в магазин, зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговом зале.

По версии полиции Севастополя, вечером 53-летний местный житель с помощью подбора ключа открыл входную дверь и проник в продуктовый магазин, где похитил платежный терминал и продукты питания, а затем скрылся. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, а также изъяли похищенное и связку ключей. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что похитил устройство для приема безналичной оплаты, чтобы продать его.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.