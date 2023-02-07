Турмаршрут по Севастополю войдет в госпрограмму для школьников

Экскурсионный маршрут «Легендарный Севастополь» уже в этом году включат культурно-просветительские программы для школьников Министерства культуры Российской Федерации. Длительность тура составит четыре дня и три ночи.

«Учащиеся из других городов России смогут больше узнать о Севастополе, познакомиться с историей города. Тур с элементами активных игр и практическими занятиями будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В настоящее время специалисты утравления туризма ведут активную работу по включению маршрута по Севастополю в нацпроект «Культура».

В 2022 году в рамках этого нацпроекта для 84 севастопольских школьников были организованы поездки по маршрутам на материковой части России. Также были организованы экскурсии для детей из новых территорий и для детей с особенностями развития.