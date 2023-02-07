Строительство экотехнопарка по переработке мусора оценили в 3,5 мрлд рублей

Создание современного комплекса по обработке и утилизации мусора в Первомайской балке будет реализовано на основе концессионного соглашения.

На сайте правительства Севастополя опубликован перечень объектов, в отношении которых в 2023 году планируется заключение концессионных соглашений. В нем значится один объект — экотехнопарк по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Предварительная стоимость его строительства оценивается в 3,5 млрд рублей. Мощность переработки отходов будет достигать 250 тысяч тонн в год, 60% отходов пойдет на утилизацию, отбор вторсырья составит — 15%, размещение остатков — 15%.

На заводе планируется установить до 80% российского оборудования, комплексные технологические решения обеспечат максимальное вовлечение твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот. По результатам ввода в эксплуатацию объекта также запланированы мероприятия по сортировке твердых коммунальных отходов, производству топлива для дальнейшей его продажи, использования тепловыми электростанциями и котельными, а также использование в качестве материала для отсыпки балок и выравнивания рельефа местности.

Особо отмечено, что реализация данного проекта создаст городу более 150 рабочих мест.

Концессия на мусор

В мае 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме между Российским экологическим оператором (РЭО) и правительством Севастополя было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предполагало создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. В рамках соглашения РЭО должно было подготовить проекты к финансированию, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций этой публично-правовой компании (ППК). Общий объем инвестиций тогда оценивался в 2,2 млрд рублей.

Уже в августе того же года власти города изыскали средства на проектные работы на строительство севастопольского экотехнопарка. Деньги, а именно 52,5 млн рублей, которые ранее были отпущены на благоустройство внутригородских территорий, направили на проектирование нового объекта. Тогда же на заседании правительства его называли экотехнопарк «Коралл».

Тем не менее в Севастополе уже есть опыт работы в рамках концессионного соглашения. В 2016 году департамент транспорта и концессионер — ООО «Безопасные дороги Севастополя» заключили соглашение по размещению и организации работы систем фиксации дорожных правонарушений и платных парковок. Но в декабре прошлого года стало известно, что Антимонопольная служба требует в суде признать это концессионное соглашение ничтожным в связи с неконкурентной процедурой выбора концессионера и несоответствием условий соглашения нормам закона. При этом сам губернатор Севастополя назвал это соглашение кабальным и отметил, что расторгнуть его невозможно из-за «штрафных санкций, которые в настоящее время город выплатить не может».

Справка

Концессия — разновидность государственно-частного партнерства, в рамках которого частный партнер создает и эксплуатирует объект публичной инфраструктуры, собирая с пользователей объекта плату в свою пользу.

Роль государственного партнера в концессионном соглашении заключается в том, что он предоставляет частному партнеру земельный участок, иные права или эксклюзивный договор, позволяющие частному партнеру реализовать проект.