Штормовой ветер рвал провода, ломал деревья и сносил крыши

В Севастополе разбушевавшаяся стихия ночью разрушила кровли на трех домах, повалила три дерева и повредила столбы линии электропередач.

Об этом в своем телеграм-канале около полуночи сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. Он заверил горожан, что все аварийные службы работают на объектах и устраняют повреждения.

Утром Е.Горлов уточнил информацию по поврежденным опорам линий электропередач. Оказалось, что результате дорожно-транспортного происшествия на мысе Фиолент, в районе автобата, была повреждена опора линии электропередачи 6000 В. В районе ул.Крестовского произошло отгорание шлейфа (провода) на опоре линии электропередачи. По данным чиновника, аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах были проведены оперативно.