Штормовое предупреждение из-за снега и ветра продлили до 8 февраля

Сильный снег и ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в Крыму, из-за чего на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 8 февраля 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный. Метель, гололедица, в горах сильная изморозь. Усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», — цитирует сообщение ТАСС.

Штормовое предупреждение в Крыму действует с 5 февраля из-за снега и сильного ветра. На полуострове из-за снегопада перекрыты дороги из Ялты и Бахчисарая в строну плато Ай-Петри. Также приостановлена работа Керченской паромной переправы.

В понедельник, 6 февраля, спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, спасен один человек, оказана помощь семи, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.