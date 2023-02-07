Школьников накормят на 100 рублей в день

В правительстве Севастополя определили стоимость бесплатного горячего питания для школьников. Относительно прошлого учебного года она увеличилась в среднем на четыре рубля.

На 2023 год стоимость бесплатного горячего одноразового питания для учеников младших классов в школах Севастополя установлена в размере 98,68 рублей. Из них 72,79 руб оплатят за счет предоставляемой из федерального бюджета субсидии, 25,89 рублей — из городского бюджета. Документ опубликован на официальном сайте правительства города.

В 2022 году это были 93,2 руб, в 2021 году — 89,43 руб.

Установлена стоимость бесплатного ежедневного питания в учебный день. Так цена завтраков и/или обедов, и/или полдников для учащихся 1-4 классов составит: обед — 98,68 руб.; полдник — 28,19 руб. Для учащихся 5-11 классов — завтрак — 83,05 руб.; обед — 116,28 руб.; полдник — 33,22 руб.

Определен размер компенсации родителям (законным представителям) обучающихся на дому за питание, предоставляемое взамен сухого пайка: учащимся 1-4 классов — одноразовое питание — 98,68 руб.; двухразовое питание — 197,36 руб. Учащимся 5-11 классов — одноразовое питание — 83,05 руб.; двухразовое — 199,33 руб.

Также установлен размер родительской платы за питание в группах продленного дня: для учащихся начальных классов — 126,87 руб.; основного общего образования — 149,5 руб.

Постановления вступает в силу 13 февраля 2023 года.

Кому положено бесплатное питание в школе

Бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1 по 4 классов без исключения. Но только один раз в течение учебного дня. Это может быть как обед с супом, так и завтрак с горячей кашей. Что и когда будут есть школьники, каждая школа решает самостоятельно.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья существует бесплатное двухразовое питание. При этом дети-инвалиды, обучающиеся дома, получают сухой паек.

Дети из малоимущих семей тоже могут рассчитывать на двухразовое бесплатное питание.