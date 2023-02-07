Севастопольцы не довольны ценами на городских рынках

Большинство жителей города (93%) считают, что цены на продукты питания на местных рынках-ярмарках завышены и только половина удовлетворена ассортиментом и качеством.

Такую статистику приводит Контрольно-счетная палата Севастополя, основываясь на проведенном опросе.

Согласно исследованию, больше половины опрошенных граждан (56%) считают, что проведение ярмарок очень важно, треть из них посещают ярмарки каждую неделю. На недостаточное количество ярмарок указывает 62% опрашиваемых, из которых 59% отмечают их неудобное расположение.

График работы ярмарок удобным находит 67% опрошенных.

Половина жителей (50%) довольна ассортиментом и качеством продукции, реализуемой на рынках. В тоже время абсолютное большинство жителей (93%) не удовлетворены стоимостью товаров, а 81% респондентов — обустройством ярмарочных площадок.

Основной причиной, по которой севастопольцы отказываются посещать ярмарки (31%), являются высокие цены по сравнению с торговыми сетями.

Для подтверждения данных о превышении стоимости товаров на городских ярмарках, специалисты Контрольно-счетной палаты Севастополя провели анализ цен на основании данных, предоставляемых в департамент сельского хозяйства организаторами ярмарок и торговыми сетями. В результате было установлено, что цена на большинство продуктов питания на рынках превышает или сопоставима с ценами в торговых сетях. Исключение составляют только цены на творог, сливочное масло и черный чай, которые значительно ниже на рынках (разница составляет от 14% до 34%).

В связи с этим Контрольно-счетная палата указывает на неудовлетворительную деятельность ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» в обеспечении рынков качественными и доступными продовольственными и другими товарами народного потребления населения города.

Отметим, что в Севастополе рынков нет. Они названы ярмарками, так как не соответствуют российскому законодательству о рынках. Переходный период, который после 2014 года продлевали несколько раз, позволяет городским властям пользоваться этой лазейкой.