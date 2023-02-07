Предлагают учредить звание «Ветеран труда города Севастополя»

Почетное звание будут присваивать севастопольцам, общий стаж работы или службы которых в городе составляет не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

В Законодательное собрание внесен законопроект об учреждении почетного звания «Ветеран труда города Севастополя». В пояснительной записке к документу сказано, что представленный проект закона разработан с целью признания заслуг граждан, которые многие годы трудились в Севастополе и обеспечивали его стабильное развитие.

Предлагается почетное звание «Ветеран труда города Севастополя» присваивать гражданам при соблюдении следующих условий: постоянное проживание в Севастополе; достижение возраста, дающего право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению; общий стаж работы или службы в Севастополе — не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Севастопольские ветераны труда будут иметь право на дополнительные меры социальной поддержки. Решение о присвоении почетного звания будет приниматься уполномоченным в сфере социальной защиты населения. Гражданин, которому присвоено звание «Ветеран труда города Севастополя» получит удостоверение.

Автор законопроекта — депутат Государственной Думы РФ Татьяна Лобач ссылается на обращения избирателей. Они неоднократно поднимали вопрос поддержки севастопольцев, которые своим многолетним трудом обеспечивали и продолжают обеспечивать развитие города.

Ранее таким стимулированием было присвоение звания «Ветеран труда». Им удостаивались мужчины при наличии 35 лет трудового стажа и женщины — 30 лет стажа.

Граждане, имевшие удостоверение «Ветеран труда» до 2014 года, имели возможность получить аналогичное удостоверение российского образца. Остальным повезло меньше. В отличии от украинского законодательства, законодательство Российской Федерации устанавливает ряд более жестких условий для присвоения звания «Ветеран труда»: необходимо наличие правительственных либо ведомственных наград.

По понятной причине, большая часть севастопольцев, имеющих достаточный трудовой стаж, таких российских наград не имеют, что исключает присвоение им звания «Ветеран труда».

Для исправления ситуации и написан региональный закон о ветеранах труда. Он позволит отметить лиц, большая часть трудовой деятельности которых прошла в Севастополе.

С 1 февраля 2023 года севастопольцы, имеющие звание «Ветеран труда», ежемесячно получают выплату в размере 815 рублей.