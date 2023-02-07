Лжеминеры пытаются сеять панику

В Севастополе в 2022 году зафиксировано 105 анонимных сообщений с угрозами террористического характера, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Значительное увеличение количества заведомо ложных сообщений об актах терроризма, поступивших в прошлом году через интернет, стало «следствием деструктивных методов работы спецслужб Украины по противодействию России». Их основные цели — создание панических настроений и отвлечение значительных сил и средств государства, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Всего через интернет было получено 97 подобных сообщений, а восемь — по телефону. К счастью, ни в одном из случаев информация не нашла своего подтверждения. Объектами ложного минирования стали школы и другие учебные заведения, суды, жилые дома, военные учреждения, торговые центры и вокзалы.

Как сообщили в пресс-службе, телефонных террористов удалось установить. В отношении двоих из них возбуждены уголовные дела и уже назначено наказание в виде принудительного лечения. Шестеро привлечены к административной ответственности.

«Более половины лиц, совершивших анонимные сообщения, не соотносили их с преступлением и были уверены в безнаказанности», — рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю.