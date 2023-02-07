Две женщины перечислили дистанционным мошенникам 660 тысяч рублей

Потерпевшие знали о существовании данной мошеннической схемы, но позволили себя обмануть.

Неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности коммерческого банка, сообщил 38-летней женщине, что с ее счета злоумышленники пытаются похитить денежные средства. Под предлогом защиты сбережений мошенник убедил ее перечислить деньги на продиктованный расчетный счет. Жертва под диктовку преступников выполнила семь транзакций на общую сумму 440 тысяч рублей.

По такой же схеме 67-летняя пенсионерка лишилась почти 220 тысяч рублей.

Позже, осознав, что имели дело с мошенниками, обе потерпевшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Полиция призывает быть максимально осторожными при общении с неизвестными. Если вам позвонили, представились сотрудниками банка и сообщили, что у вас возникли проблемы с банковским счетом, — это дистанционные мошенники. Настоящие сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам в телефонном режиме о возможных проблемах с банковскими картами, не уточняют реквизиты или конфиденциальную информацию, никогда не требуют перечислить деньги на резервные счета или установить мобильные приложения.