Чебурашка становится талисманом для участников СВО

Больше 120 игрушечных чебурашек для отправки бойцам на передовую сделали воспитатели и воспитанники севастопольского детского сада №112. На этом они не собираются останавливаться.

«Мы увидели у волонтеров в группе «ЗащитникамV2022» шевроны с чебурашками и решили сделать вот такие небольшие игрушки для солдат. Мы хотим, чтобы Чебурашка стал талисманом для участников СВО. Каждую игрушку мы упаковываем в небольшой пакетик и кладем открытку», — рассказала заведующая детским садом №112 Валентина Осипова.

По ее словам, дети и их родители с восторгом приняли эту инициативу. Есть отклик и от участников СВО — многим захотелось иметь такой талисман, поэтому изготовление чебурашек в детсаду продолжится.

После большого успеха в российском кинопрокате фильма «Чебурашка», главный герой фильма буквально становится символом спецоперации. Севастопольские волонтеры делают шевроны с его изображением и открытки. И движение набирает обороты по всей России.

В конце января «Союз женщин Подмосковья» предложил изготовить «карманных чебурашек». И вот в ближайшее время партия талисманов отправится бойцам СВО.

Волонтеры Кузбасса отправляют военнослужащим одежду с шевронами «Зачебурашим».

Кондитер из Белгорода Светлана Литвинова увидела новость о том, что Чебурашку на Украине признали «символом оккупации» и отправила на фронт пряники с ушастым зверьком. Об этом сообщает информационное издание «Бел.Ru».