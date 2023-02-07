Бесплатные общественные туалеты станут платными

«В связи с непрекращающимися актами вандализма, а также в целях сохранения и усиления контроля за сохранностью государственного имущества было принято решение о взимании платы за пользование общественными туалетами», — сообщили в горхозе.

С 6 февраля в следующих общественных туалетах взимается плата в размере 20 рублей:

— Приморский бульвар (график работы с 8.00 до 20.00);

— пл.Ушакова (график работы с 8.00 до 20.00);

— ул.Ленина, 14а (график работы с 8.00 до 20.00);

— парк им.Марии Байды (график работы с 8.00 до 20.00);

— парк им.Анны Ахматовой (график работы с 8.00 до 20.00);

— сквер Николая Музыки (график работы с 8.00 до 20.00).

В конце февраля 2023 года все закрепленные за ГБУ «Парки и скверы» на праве оперативного ведения бесплатные общественные туалеты переведут на платную основу.

«Результатом таких нововведений должно стать отсутствие актов вандализма со стороны посетителей и сохранение государственного имущества в сохранности», — считают в департаменте.

Для сравнения

Все общественные туалеты «Водоканала Санкт-Петербурга» будут бесплатны в 2023 году, сообщила пресс-служба городской администрации северной столицы. Соответствующее постановление подписал губернатор города 30 января и предусмотрел субсидию в 484 млн рублей на эксплуатацию 264 туалетов.