Выделены дополнительные деньги на социальную газификацию

Более 2,3 млрд рублей будут дополнительно направлены в 54 региона России на реализацию программы социальной газификации. Севастополю из них достанется 45,6 млн.

Соответствующее распоряжение принято правительством РФ 2 февраля 2023 года.

«Федеральные средства поступят в регионы на условиях софинансирования. Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка», — сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Речь идет о предоставлении субсидий льготникам, проживающих в газифицированных населенных пунктах на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков. Программа социальной газификации действует для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, многодетных семей, малоимущих граждан, включая малоимущие семьи с детьми (с учетом нуждаемости).

Догазификация

Программа догазификации была запущена в России 2021 году по поручению президента. На сегодняшний день общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к земельным участкам приближается к миллиону.

В Севастополе на догазификацию претендуют 18 тысяч домовладений. На конец января 2023 года в ГУП «Севастопольгаз» — оператора догазификации — поступило около 2,8 тысяч заявок. Правда, 70% из них были отклонены по разным причинам. Основная — отсутствие соответствующих документов на дома.