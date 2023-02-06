Ветер будет усиливаться

По данным городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля к 15.00 ожидается усиление северо-восточного ветра в пределах 20-25 м/с. Штормовая обстановка сохранится до утра 7 февраля.

Спасатели призывают придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды. Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ветхих и недостаточно прочно закрепленных конструкций. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Рекомендуется избегать нахождения на обрывистых и обвалоопасных участках побережья, причалах и пирсах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»!