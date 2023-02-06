Престижной премией отмечена врач-онколог из Севастополя

М.Брунштейн — врач-онколог первой категории онкологического отделения хирургических методов лечения севастопольского диспансера им.Задорожного. Основное направление ее врачебной деятельности — онкомаммология и онкогинекология.

«За время работы проявила себя специалистом, умеющим выбрать правильную лечебную тактику в отношении хирургических и онкологических больных. М.Брунштейн делает акцент на ранней реабилитации и психологической помощи пациентов. Ее главный девиз: «Индивидуальный подход к каждому пациенту, онкология — это не приговор», — сообщается о лауреате на сайте Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

Всероссийская премия «Будем жить!» проводится с 2017 года и привлекает ежегодно более пяти тысяч участников. Лауреаты премии выбираются путем общественного голосования. Победителями становятся выдающиеся онкологи из разных регионов страны, онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, журналисты, представители благотворительных организаций.

В проекте «Будем жить» представлено около 25 номинаций. Врач-онколог М.Брунштейн вошла в число лауреатов, отмеченных в номинации «Жемчужины профессии».