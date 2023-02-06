Похищен очередной грант на развитие сельского хозяйства

Уголовное дело по факту хищения гранта на развитие сельского хозяйства поступило в производство Ленинского районного суда. Речь идет о субсидии в размере 30 млн рублей.

Обвиняемый в 2018 году подал заявку на грант, которые выделялись сельхозкооперативам в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя на 2017-2022 годы». При этом мужчина предоставил фиктивные документы, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Уголовное дело в отношении получателя гранта возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Особо крупным размером считается сумма, превышающая один миллион рублей и наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Это не единичный случай в сельском хозяйстве города. Осенью 2022 года был задержан 39-летний жителя Москвы, который обещал открыть молочный цех в Севастополе. Получив субсидию, мужчина потратил деньги на личные нужды. Тогда сообщалось о хищении 15 млн рублей.