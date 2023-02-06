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Осуждены за мошенничество при ремонте водосброса

Свинцова Анна

Ялтинский городской суд вынес приговоры четырем должностным лицам, похитившим деньги при ремонте Загорского водохранилища. Трое из них получили реальные сроки.

На скамье подсудимых в начале февраля 2023 года оказались представители компании генерального подрядчика, субподрядчика, и два инженера строительного контроля. Четверка обвинялась в хищении 8,8 млн рублей при выполнении контракта «Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Заказчиком строительства выступал ГУП РК «Водоканал ЮБК». Общая сумма финансирования составила более 54 млн рублей.

В преступный сговор все четверо вступили в октябре 2019 года. Один из участников группы создавал видимость выполнения работ по контракту в полном объеме, вносил в документацию заведомо завышенные сведения о стоимости и качестве выполненных работ. Инженеры подписывали документы, за что получили свою часть «прибыли».

В итоге суд назначил подсудимым реальное наказание: представитель субподрядчика отправится в колонию строгого режима на полтора года, представитель генподрядчика и один из инженеров также получили по полтора года лишения свободы. Правда, отбывать срок они будут в колонии общего режима. Второму инженеру повезло больше — у него полтора года условного срока.

Сумму ущерба обвиняемые частично возместили — из 8,8 млн рублей на данный момент они выплатили 610 тысяч рублей.

При ремонте Загорского водохранилища похищено более 20 млн рублей

Сотрудники ФСБ раскрыли схему крупного хищения при ремонте Загорского водохранилища еще в прошлом году.

В марте 2022 года состоялся суд, на котором бывший высокопоставленный сотрудник ялтинского водоканала и представители коммерческих компаний были приговорены к условным срокам. При этом все они обвинялись в хищении 12,6 млн бюджетных средств. Эти деньги он должны были вернуть.

Загорское водохранилище в Бахчисарайском районе — это водохранилище естественного стока. Средства на его ремонт в размере 54 млн рублей были выделены в рамках инвестпрограммы 2018-2020 годов. Из них 20 млн рублей было похищено.