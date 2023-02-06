Осуждены за мошенничество при ремонте водосброса

На скамье подсудимых в начале февраля 2023 года оказались представители компании генерального подрядчика, субподрядчика, и два инженера строительного контроля. Четверка обвинялась в хищении 8,8 млн рублей при выполнении контракта «Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Заказчиком строительства выступал ГУП РК «Водоканал ЮБК». Общая сумма финансирования составила более 54 млн рублей.

В преступный сговор все четверо вступили в октябре 2019 года. Один из участников группы создавал видимость выполнения работ по контракту в полном объеме, вносил в документацию заведомо завышенные сведения о стоимости и качестве выполненных работ. Инженеры подписывали документы, за что получили свою часть «прибыли».

В итоге суд назначил подсудимым реальное наказание: представитель субподрядчика отправится в колонию строгого режима на полтора года, представитель генподрядчика и один из инженеров также получили по полтора года лишения свободы. Правда, отбывать срок они будут в колонии общего режима. Второму инженеру повезло больше — у него полтора года условного срока.

Сумму ущерба обвиняемые частично возместили — из 8,8 млн рублей на данный момент они выплатили 610 тысяч рублей.

При ремонте Загорского водохранилища похищено более 20 млн рублей

Сотрудники ФСБ раскрыли схему крупного хищения при ремонте Загорского водохранилища еще в прошлом году.

В марте 2022 года состоялся суд, на котором бывший высокопоставленный сотрудник ялтинского водоканала и представители коммерческих компаний были приговорены к условным срокам. При этом все они обвинялись в хищении 12,6 млн бюджетных средств. Эти деньги он должны были вернуть.

Загорское водохранилище в Бахчисарайском районе — это водохранилище естественного стока. Средства на его ремонт в размере 54 млн рублей были выделены в рамках инвестпрограммы 2018-2020 годов. Из них 20 млн рублей было похищено.