Об особенностях уплаты налога на имущество

В 2023 году в Севастополе уплата налога на имущество организаций имеет ряд особенностей, это связано не только с изменившимися нормами Налогового кодекса и введением института Единого налогового платежа, но и уточнениями регионального законодательства.

Как сообщили в управлении ФНС города, все объекты имущества в Севастополе делятся на две категории:

— объекты, по которым налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости и ставка по таким объектам составляет — 1,5 процента.

— объекты, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости. Для данной категории объектов действуют дифференцированные ставки: 1 процент и 2 процента в зависимости от вида объекта недвижимого имущества.

Перечень объектов недвижимого имущества, по которым налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, утвержден приказом Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 30.11.2022 №196.

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих расчету по кадастровой стоимости в соответствии со ст.378.2 НК на 2023 год, размещен на официальном сайте правительства Севастополя в разделе «Контрольная деятельность».

Юридические лица, у которых в налоговом периоде имелись объекты, облагаемые только по кадастровой стоимости, налоговую декларацию не представляют. Федеральным законом от 02.07.2021 №305-ФЗ введен проактивный порядок налогообложения на объекты недвижимости, облагаемые налогом на имущество по кадастровой стоимости. С налогового периода 2022 года налогоплательщики не включают в декларацию по налогу на имущество сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п.2 ст.378.2 НК РФ).

Общее количество объектов недвижимости, вошедших в данный перечень на 2022 год, составляет более 1,2 тысячи объектов.

Организации, владеющие объектами недвижимости, у которых налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости, предоставляют годовую налоговую декларацию за 2022 год не позднее 27 марта 2023 года, так как 25 марта выпадает на выходной день.

Налогоплательщики, владеющие объектами недвижимости любой категории, самостоятельно исчисляют и уплачивают авансовые платежи, по итогам каждого отчетного периода, исходя из налоговой базы и ставки по налогу.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что в связи с внедрением с 1 января 2023 института Единого налогового счета изменились сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Теперь такие платежи необходимо уплачивать в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (не позднее 28 апреля; не позднее 28 июля; не позднее 30 октября). Уплата налога на имущество за 2022 год — не позднее 28 февраля 2023 года.

Кроме того, в целях корректного распределения единого налогового платежа налогоплательщикам-организациям, необходимо представлять в налоговый орган по месту учета уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по имущественным налогам в срок не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих авансовых платежей по налогу (то есть в 2023 году — не позднее 25 апреля, не позднее 25 июля и не позднее 25 октября).

Уточним, что по-прежнему не являются плательщиками налога на имущество — организации, применяющие специальные налоговые режимы при соблюдении определенных условий. В частности, налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим в виде единого сельскохозяйственного налога (при условии использования объектов недвижимости только для переработки и реализации сельхозпродукции и (или) для оказания сельхоз услуг). Кроме того, освобождение от уплаты налога на имущество организаций «УСНщиков» предусмотрено в случае, если объект имущества облагается налогом исходя из среднегодовой стоимости, а не от кадастровой стоимости.