Контейнеры для вторсырья установят за неделю

В Севастополе с 3 февраля начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. За неделю эту работу обещают завершить, доложил на аппаратном совещании в правительстве города 6 февраля и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

По его словам, такое решение даст возможность жителям сортировать мусор на четыре фракции: пластик, металл, бумага и стекло. Рассортированное вторсырье в соответствие со СНиПами будет вывозить специализированное транспортное средство. Это не связано не связано с работой обычных мусоровозов.

— Это будет отдельное транспортное средство, которое будет обеспечивать сбор вторичного сырья. Потом мусор перемещается на Первомайский полигон и уже после на те производства, которые могут перерабатывать это вторичное сырье, — пояснил Е.Горлов.

По его словам, проведена работа и на парковых пространствах города, там ГБУ «Парки и скверы» также разместили урны, которые позволяют сортировать мусор в процессе функционирования парка. К этой деятельности планируется подключить и дворников для формирования раздельных пакетов с мусором, которые также должны попадать в специализированное транспортное средство для перемещения на вторичную переработку.

Еще одно пояснение: раздельный сбор мусора не должен повлиять на обычную работу с ТКО, которую выполняет «Благоустройство Севастополя». Это просто отдельное дополнительное мероприятие, которое добавляется в логистику.

Е.Горлов также рассказал о планах проводить разъяснительные мероприятия среди населения для объяснения, для чего это делается и как это повлияет на экологию. В школах будут проводить тематические уроки, а в библиотеках уже запланированы беседы и экозавтраки по данной тематике.