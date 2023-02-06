К встрече Арктического циклона подготовились

Чиновники учли опыт прошлого года и обещают, что дорожники и коммунальщики справятся со стихией.

О готовности к приходу по-настоящему зимней погоды в Севастополь доложили 6 февраля на аппаратном совещании в правительстве города и.о.заместители губернатора Евгений Горлов и Павел Иено.

Первый отчитался о сформированных горхозом бригадах.

— Суммарно со всеми организациями, которые убирают город, это 768 человек. Порядка 819 тонн материалов заготовлено. В ГБУ «Парки и скверы» — порядка 40 человек. Там все зависит от того, какие будут условия, можем добавить и нарастить, — сообщил Е.Горлов.

По его информации, в организациях по уборке Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов имеется 180 человек. Куплен шанцевый инструмент и порядка 40 тонн смесей, которые уже распределены по городу.

— К ухудшению погодных условий готовы. В круглосуточном режиме обновили все телефоны аварийных служб, проверили работоспособность генераторов во всех подразделениях. Все предприятия предупреждены о готовности работать в круглосуточном режиме. Произведена синхронизация аварийно-диспетчерских служб, вся техника, которая работает по направления, проверена, — отрапортовал Е.Горлов.

По словам П.Иено, на постоянном дежурстве сейчас находятся 16 единиц дорожной техники. Всего же для работы в тяжелых зимних условиях предусмотрено 29 единиц техники и 60 человек, которые должны работать круглосуточно.

— В 2022 году мы закупили 5 344 тонн противогололедной смеси. У нас работает диспетчерская служба, которая взаимодействует со всеми коммунальными службами и сотрудниками ГИБДД, — добавил П.Иено.

Он также сообщил, что с учетом прошлого опыта сделали выводы и создали пять удаленных площадок: на Камышовском шоссе, в селе Штурмовое, в Ласпи и в Инкермане. Там находится специализированная техника и заранее подготовлен противогололедный материал.

— Это увеличивает скорость реагирования. Не надо тратить время на доставку, — пояснил он.

При обнаружении гололедицы на дорогах звоните в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72, +7 (978) 998-59-83.