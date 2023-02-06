Глобальное потепление меняет климат Крыма

За последние 30 лет на полуострове потеплело на два градуса. При этом факт изменения климата в последние десятилетия уже не вызывает никаких сомнений, сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС).

Одним из показателей является изменение климатических норм, вычисленных на основе сравнительного анализа за два 30-летия: с 1961 по 1990 годы и с 1991 по 2020 годы. Максимальное отклонение температуры воздуха за два периода приходится на август + 2.0 °С. Минимальное отклонение +0,1°С. В осенне-весенний период отклонение варьируется от +0,2°С до + 1,3°С, сообщили в УГМС.

По данным синоптиков, самый теплый месяц на полуострове — июль. Среднемесячная температура составляет 23,4°С, что выше предыдущего периода на полтора градуса. Самый холодный месяц — январь — +1,2 °С (стало теплее на один градус).

За период 1991-2020 годов абсолютный минимум был зафиксирован 2 февраля 2012 года на Нижнегорской метеостанции. Тогда столбик термометра опустился до -35.9°C.

Абсолютный максимум жары пока зарегистрирован 8 августа 2010 года на метеостанции Черноморское, где воздух прогрелся до +41,2°C.

Средняя годовая температура воздуха в Крыму за период 1991-2020 г.г. составляет +11,8°С, что на +1,0°С выше предыдущего климатического периода.

При этом о новых климатических рекордах синоптики могут сообщить уже в ближайшее время. Так, специалисты центра погоды «Фобос» в конце января заявили, что такого мощного тепла в конце января не было за последние 70 лет. Так, 20 января до +20,8 градусов прогрелся воздух в Симферополе. Предыдущий максимум, +16,6 градусов, был в 1952 году.