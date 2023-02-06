Дорожники Крыма ведут борьбу со снегом

В связи с ухудшением погодных условий на полуострове водителей просят выезжать только на автомобилях с зимней резиной, а также учитывать состояние дорожного покрытия при выборе скоростного режима.

По данным диспетчерской службы ГУП РК «Крымавтодор», по состоянию на 6.00 понедельника, 6 февраля произведена очистка 2291 км автомобильных дорог, обработано противогололедными материалами 2710 км дорог. Задействовано 53 единицы техники, израсходовано порядка 1449 тонн противогололедных материалов. Организованно круглосуточное дежурство спецтехники.

Проезд через Ай-Петри остается закрытым в обоих направлениях для всех транспортных средств до улучшения погодных условий и расчистки дороги от снега.

По прогнозу синоптиков, в Крыму 6-8 февраля ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега, усиление ветра до 25-30 м/с